СК РФ квалифицировал преступления против жителей Донбасса как геноцид
Геноцидом назвал преступления против мирного населения в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заместитель председателя Следственного комитета России Александр Федоров. Об этом он заявил на международном форуме «Уроки Нюрнберга», посвященном 75-летию начала Нюрнбергского процесса, пишет «Российская газета».
Александр Федоров напомнил, что из-за использования систем залпового огня и вооружения неизбирательного действия в числе раненых и убитых оказались тысячи мирных граждан. Нанесен ущерб жилью и социальной инфраструктуре. Из-за военных действий многие жители двух областей стали беженцами.
«Это настоящий геноцид жителей юго-восточной Украины, международное преступление, должная правовая оценка которому, несомненно, будет дана», - заявил Александр Федоров.
Он напомним, СК РФ ведет расследование преступлений против мирных жителей Донбасса.
Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН объяснил захваты заложников в Полтаве и Луцке войной в Донбассе и «внешним террором».
«Я не хотел бы обобщать эти случаи. Но в Украине идёт война, каждый день стреляют и кого-то убивают. Часть её территорий аннексирована. Она находится под постоянным внешним террором. И в таких условиях, возможны и проявления внутреннего характера, но силовые структуры пока с этим справляются», - считает Кравчук.
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