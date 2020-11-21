СК РФ квалифицировал преступления против жителей Донбасса как геноцид

Александр Федоров напомнил, что из-за использования систем залпового огня и вооружения неизбирательного действия в числе раненых и убитых оказались тысячи мирных граждан. Нанесен ущерб жилью и социальной инфраструктуре. Из-за военных действий многие жители двух областей стали беженцами.

«Это настоящий геноцид жителей юго-восточной Украины, международное преступление, должная правовая оценка которому, несомненно, будет дана», - заявил Александр Федоров.

Он напомним, СК РФ ведет расследование преступлений против мирных жителей Донбасса.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН объяснил захваты заложников в Полтаве и Луцке войной в Донбассе и «внешним террором».

«Я не хотел бы обобщать эти случаи. Но в Украине идёт война, каждый день стреляют и кого-то убивают. Часть её территорий аннексирована. Она находится под постоянным внешним террором. И в таких условиях, возможны и проявления внутреннего характера, но силовые структуры пока с этим справляются», - считает Кравчук.

