Кравчук связал захваты заложников на Украине с событиями в Донбассе

В Полтаве сегодня произошёл захват заложника во время задержания автоугонщика. Как сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, захватчиком оказался 32-летний Роман Скрипник, ранее трижды судимый за мелкую кражу, мошенничество, а также производство и хранение наркотиков. Позже угонщик автомобиля, захвативший начальника уголовного розыска Полтавской области, отпустил заложника и скрылся в лесу.

Во вторник дважды судимый гражданин Украины захватил автобус с заложниками в украинском Луцке. Он удерживал людей девять часов, пока не добился своего – переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским. Вооружённый мужчина сдался после того, как глава государства по его просьбе записал видео с призывом посмотреть фильм «Земляне».

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН сравнил захваты заложников в Полтаве и Луцке, отказываясь признавать эти случаи терактами.