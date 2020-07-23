Кравчук связал захваты заложников на Украине с событиями в Донбассе
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН заявил о «внешнем терроре», жертвой которого якобы является его страна.
В Полтаве сегодня произошёл захват заложника во время задержания автоугонщика. Как сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, захватчиком оказался 32-летний Роман Скрипник, ранее трижды судимый за мелкую кражу, мошенничество, а также производство и хранение наркотиков. Позже угонщик автомобиля, захвативший начальника уголовного розыска Полтавской области, отпустил заложника и скрылся в лесу.
Во вторник дважды судимый гражданин Украины захватил автобус с заложниками в украинском Луцке. Он удерживал людей девять часов, пока не добился своего – переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским. Вооружённый мужчина сдался после того, как глава государства по его просьбе записал видео с призывом посмотреть фильм «Земляне».
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН сравнил захваты заложников в Полтаве и Луцке, отказываясь признавать эти случаи терактами.
«То, что произошло в Полтаве – никакой не террористический акт. Человек захватил автомобиль и полицейского. Он требовал, чтобы правоохранительный органы гарантировали ему, что он не будет преследоваться за совершённые преступления. Вряд ли это можно назвать терактом. Тоже самое в Луцке с захватом автобуса. Будет неправильно назвать это масштабным терактом. Не надо преувеличивать того, что произошло. Слава богу, это закончилось мирно, террорист сдался, люди вышли, и никто не пострадал», - считает украинский экс-президент.
Череду таких происшествий он связал с войной в Донбассе и «внешним террором», под которым, по его мнению, находится Украина.
«Я не хотел бы обобщать эти случаи. Но в Украине идёт война, каждый день стреляют и кого-то убивают. Часть её территорий аннексирована. Она находится под постоянным внешним террором. И в таких условиях, возможны и проявления внутреннего характера, но силовые структуры пока с этим справляются», - считает Кравчук.
Ранее полковник ФСБ Владимир Луценко рассказал НСН, почему президент Украины Владимир Зеленский не должен был общаться с луцким террористом.
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