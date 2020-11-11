России предрекли проблемы в Донбассе после «проигрыша» в Карабахе

Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко расценивает как проигрыш Москвы ситуацию в Нагорном Карабахе. В связи с этим он предупреждает, что Россия может получить серьёзные проблемы на Украине.

Армия незалежной уже имеет системы вооружений, которых пока нет у России. Речь, в частности, идёт о противотанковых ракетных комплексах третьего поколения и дронаах-камикадзе, отмечает эксперт в «Ведомостях».

По словам Макиенко, нынешняя украинские вооружённые силы уже далеко не те, что попадали несколько лет назад в котлы в Иловайске и Дебальцеве. По оценке замглавы ЦАСТ, Киев твёрдо завладел тактической инициативой, а спецслужбы Украины методично ликвидируют героев Донбасса уже не только в самопровозглашенных республиках, но и на территории самой России.

Эксперт предостерегает от шапкозакидательских настроениях в отношении боеспособности украинской армии. Он напомнил, что ВСУ Украины получают от Турции ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.

При этом, по утверждению Макинеко, у российской армии нет ни барражирующих боеприпасов, ни ударных БПЛА. И это притом, что вся военная практика последнего времени свидетельствует о необходимости иметь их на вооружении.

По мнению некоторых военных аналитиков в США, российские разработки военных беспилотников отстают от аналогичных зарубежных проектов – причём, не только американских и китайских, но и турецких и даже иранских.

