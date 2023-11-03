СК предъявил заочное обвинение экс-премьеру Украины Яценюку

Следственный комитет РФ заочно обвинил бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и экс-исполняющего обязанности главы МИД страны Андрея Дещицу в преступлениях в Донбассе в 2014-2016 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

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Отмечается, что следователи заочно предъявили обвинение нескольким бывшим высокопоставленным должностным лицам, пишет RT.

«В их числе - Арсений Яценюк ... Сергей Пашинский, исполнявший обязанности главы администрации президента Украины, и Андрей Дещица ... Эти лица входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции», — указали в СК.

По данным ведомства, в результате действий украинской стороны в 2014-2016 годах на юго-востоке страны были ранены и погибли 1382 человека, в числе которых 44 ребенка.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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