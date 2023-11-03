СК предъявил заочное обвинение экс-премьеру Украины Яценюку

Отмечается, что следователи заочно предъявили обвинение нескольким бывшим высокопоставленным должностным лицам, пишет RT.

«В их числе - Арсений Яценюк ... Сергей Пашинский, исполнявший обязанности главы администрации президента Украины, и Андрей Дещица ... Эти лица входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции», — указали в СК.

По данным ведомства, в результате действий украинской стороны в 2014-2016 годах на юго-востоке страны были ранены и погибли 1382 человека, в числе которых 44 ребенка.

