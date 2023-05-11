СК объявит в розыск судей Международного уголовного суда
11 мая 202313:57
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о намерении объявить в розыск судей Международного уголовного суда, сообщает ТАСС.
17 марта Гаагский суд вынес ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Россия не признает юрисдикцию МУС.
Ранее дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в интервью НСН заявил, выдача МУС ордера на арест президента России была произведена без соответствующих процедур и предоставления доказательств.
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11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru