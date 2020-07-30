СК Белоруссии раскрыл подробности обвинений в адрес задержанных россиян

А незадолго до этого президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед силовиками, заявил, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" профессиональных военных, "зарабатывающих на провокациях в тех или иных государствах".

Между тем, в Совете Федерации ранее назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией.

«Это провокация, непонятно кем устроенная. Я не думаю, что кто-то посмеет сегодня, когда у нас такие непростые отношения между Россией и Белоруссией, дестабилизировать», - заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН.