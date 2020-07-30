СК Белоруссии раскрыл подробности обвинений в адрес задержанных россиян
Группу россиян, задержанных в Белоруссии, подозревают в подготовке массовых беспорядков. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета республики, подчеркнув, что сейчас решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, накануне стало известно, что под Минском задержаны 32 «боевика иностранной частной военной компании». Позже сообщалось, что это наёмники из ЧВК «Вагнер», которые якобы собирались дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед президентскими выборами, отмечает RT.
А незадолго до этого президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед силовиками, заявил, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" профессиональных военных, "зарабатывающих на провокациях в тех или иных государствах".
Между тем, в Совете Федерации ранее назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией.
«Это провокация, непонятно кем устроенная. Я не думаю, что кто-то посмеет сегодня, когда у нас такие непростые отношения между Россией и Белоруссией, дестабилизировать», - заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН.
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