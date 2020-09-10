СК Белоруссии принял заявление о похищении члена оппозиции Колесниковой

Заявление члена белорусской оппозиции Марии Колесниковой о том, что ее похитили и угрожали расправой сотрудники правоохранительных органов, приняли в СК республики. Об этом сообщает Интерфакс.

ООН обеспокоена давлением на оппозицию в Белоруссии

По данным агентства, в четверг прошла беседа со следователем по этому вопросу.

Ранее Колесникова заявила, что силовики угрожали ей физической расправой и тюремным заключением на срок 25 лет. Информацию об этом опубликовал сайт штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико. Отмечается, что в заявлении Марии Колесниковой указаны конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление.

Между тем, накануне стало известно, что оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияМария Колесникова
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