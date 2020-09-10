СК Белоруссии принял заявление о похищении члена оппозиции Колесниковой

По данным агентства, в четверг прошла беседа со следователем по этому вопросу.

Ранее Колесникова заявила, что силовики угрожали ей физической расправой и тюремным заключением на срок 25 лет. Информацию об этом опубликовал сайт штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико. Отмечается, что в заявлении Марии Колесниковой указаны конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление.

Между тем, накануне стало известно, что оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти.



