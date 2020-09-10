СК Белоруссии принял заявление о похищении члена оппозиции Колесниковой
Заявление члена белорусской оппозиции Марии Колесниковой о том, что ее похитили и угрожали расправой сотрудники правоохранительных органов, приняли в СК республики. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, в четверг прошла беседа со следователем по этому вопросу.
Ранее Колесникова заявила, что силовики угрожали ей физической расправой и тюремным заключением на срок 25 лет. Информацию об этом опубликовал сайт штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико. Отмечается, что в заявлении Марии Колесниковой указаны конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление.
Между тем, накануне стало известно, что оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 363 / сут.
Умерли
18 263+128 / сут.
Выздоровели
862 тыс.+5 915 / сут.
- Власти США обвинили россиянина Лифшица в электронном мошенничестве
- Литва признала Тихановскую избранным президентом Белоруссии
- Центробанк назвал сроки восстановления экономики России
- Пашаев рассказал, кто «подставил» Ефремова
- Меркель назвала ситуацию с Навальным «достаточно серьезной» для ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru