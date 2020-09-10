ООН обеспокоена давлением на оппозицию в Белоруссии

В Организации объединенных наций (ООН) выразили обеспокоенность в связи с задержаниями участников оппозиционных митингов в Белоруссии. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Представитель ООН отметил, что руководство организации уже высказывало свою позицию по этому вопросу белорусским властям. Дюжаррик добавил, что ООН находится в постоянном контакте с руководством республики.



