СК Белоруссии инициирует признание Nexta иностранной экстремистской организацией

Следственный комитет Белоруссии намерен добиться признания редакции Telegram-каналов группы Nexta иностранной экстремистской организацией в стране и запрета на ее деятельность на территории республики.

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По данным СК Белоруссии, следователи в деятельности Степана Путило, который является основателем группы Telegram-каналов Nexta, установлены признаки иностранной экстремистской организации.

«В настоящее время УСК по городу Минску инициировано признание редакции, фактически созданной Степаном Путило и иными лицами, иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Республики Беларусь», - сообщается на сайте ведомства.

«Материалы подготовлены и уже переданы в компетентные органы для принятия решения», сообщает РИА Новости.

Напомним, Степан Путило и главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич признаны причастными к террористической деятельности, они скрываются от преследования в Польше.


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ТЕГИ:Следственный КомитетЭкстремизмБелоруссия
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