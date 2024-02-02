Путин: В 2023 году РФ поставила военную технику за рубеж на миллиарды долларов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2023 году Россия поставила за рубеж военной техники на миллиарды долларов, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с активом участников форума «Всё для Победы!» в Туле он упомянул ракетные комплексы «Панцирь», которые, по его словам, «в высшей степени востребованы».
«Нарасхват, как горячие пирожки», - подчеркнул глава государства.
Он также добавил, что вооружение необходимо и самой России, чтобы «прикрывать гражданские объекты и инфраструктуру».
Ранее Путин заявил, что новейшее российское вооружение явно всех превосходит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru