Путин: В 2023 году РФ поставила военную технику за рубеж на миллиарды долларов

На встрече с активом участников форума «Всё для Победы!» в Туле он упомянул ракетные комплексы «Панцирь», которые, по его словам, «в высшей степени востребованы».

«Нарасхват, как горячие пирожки», - подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что вооружение необходимо и самой России, чтобы «прикрывать гражданские объекты и инфраструктуру».

Ранее Путин заявил, что новейшее российское вооружение явно всех превосходит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

