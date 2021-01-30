Ситуацию с Навальным нужно обсуждать на международных площадках – посол США

«Этот вопрос, безусловно, должен обсуждаться Соединенными Штатами и Россией. Но он также должен обсуждаться на многосторонней платформе, например, в Организации по запрещению химического оружия. Что касается вопросов в области прав человека, <...> если это было покушение на убийство, на лишение человека жизни, а затем, после выздоровления, арест непосредственно по возвращении в Россию, - это вызывает у нас озабоченность с точки зрения соблюдения прав человека», - высказал позицию США Салливан в эфире телеканала «Дождь».

При этом он напомним, что хотя ситуация и складывается подобным образом, позиция США и других западных стран по поводу Навального уже не раз звучала публично.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН заявил, что компромисса в ситуации с Навальным быть не может, так как это означало бы компромисс с законом.

«России совершенно точно не пристало делать что-то просто потому, что так предлагает Евросоюз. Мы - суверенная страна, у нас есть Конституция, законы, обязательства государства перед гражданами и обязательства граждан перед государством. Всё это хорошо известно господину Навальному и тем, кто его поддерживает», - отметил он.

