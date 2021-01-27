«Недружественный шаг». В МИД РФ раскритиковали требование «Большой семёрки» освободить Навального

Заявление министров иностранных дел стран-членов «Группы семи» (G7) и высокого представителя Европейского союза, осуждающее арест Алексея Навального, МИД РФ расценивает как «грубое вмешательство во внутренние дела РФ и откровенно недружественный шаг». Об этом говорится в официальном заявлении российского дипведомства.

В МИД РФ отметили, что в документе затрагиваются «некоторые аспекты развития общественно-политической ситуации в России и выдвигаются безосновательные обвинения в нарушении Москвой своих международно-правовых обязательств».

В ведомстве добавили, что «семерка» безвозвратно утратила прежний авторитет в международных делах, но несмотря на это, решила примерить роль арбитра в сфере соблюдения норм демократии и прав человека, «не имея на то никаких оснований».

«Наблюдаемая эволюция некогда уважаемого объединения, чьи решения оказывали влияние на ход дискуссии в вопросах мировой экономики и политики, не может не вызывать сочувствия», - сказано в заявлении МИД РФ.

В российском дипведомстве призвали страны «семерки» и примкнувший к ним Евросоюз «строго руководствоваться общепризнанными принципами и нормами международного права», а также «отказаться от передергивания фактов и других методов ведения информационной войны», уделяя при этом больше внимания «решению проблем своих граждан».

Кроме того МИД РФ рекомендовал каждому из государств «Группы семи» и Евросоюзу «тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной».

Ранее министры иностранных дел «Большой семёрки» (Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США), а также высший представитель Евросоюза, подписали совместное заявление, в котором назвали арест Навального «политически мотивированным" и потребовали его немедленного освобождения.

Навальный, 17 января вернувшийся из Германии в Россию, был задержан после прилёта в аэропорту «Шереметьево». Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

