«Ситуации бывают разные»: Депутат Плякин объяснил появление в Госдуме в джинсах
Депутат Госдумы Владимир Плякин, которого парламентарии раскритиковали за то, что он выступил на заседании нижней палаты парламента в джинсах, не держит зла на коллег. Об этом он заявил в интервью изданию «Газета.Ru».
Плякин заявил, что обычно приходит на заседания в строгом костюме, однако подчеркнул, что «ситуации бывают разные». Он также указал на то, что зачастую его коллеги также позволяли себе некоторые вольности в дресс-коде.
«Если вы посмотрите другие заседания, вы меня всегда увидите в галстуке и в костюме», — заверил парламентарий, подчеркнув, что ему тоже нравится строгий стиль.
Ранее депутат Сардана Авксентьева опубликовала фотографию в джинсах и в носках «с собачками» после того, как Плякина раскритиковали за внешний вид.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фигуристке Валиевой запретили участвовать в показательных выступлениях
- Медведев пригрозил уничтожить военных НАТО в случае их появления на Украине
- Мурашко: за последние пять лет в онкологии удалось достичь прорывных результатов
- Пластический хирург Тимур Хайдаров закрыл свою клинику
- Калининград стал самым бюджетным направлением для отдыха в феврале
- Джим Керри вернется к роли доктора Роботника в фильме «Соник-3»
- «Ситуации бывают разные»: Депутат Плякин объяснил появление в Госдуме в джинсах
- Россельхознадзор заявил о поставках небезопасных бананов из Эквадора
- Суд в Гааге постановил продолжить рассмотрение иска Украины к России из-за СВО
- «Автотор» начнет серийное производство собственных электрокаров в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru