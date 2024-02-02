«Ситуации бывают разные»: Депутат Плякин объяснил появление в Госдуме в джинсах

Депутат Госдумы Владимир Плякин, которого парламентарии раскритиковали за то, что он выступил на заседании нижней палаты парламента в джинсах, не держит зла на коллег. Об этом он заявил в интервью изданию «Газета.Ru».

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Плякин заявил, что обычно приходит на заседания в строгом костюме, однако подчеркнул, что «ситуации бывают разные». Он также указал на то, что зачастую его коллеги также позволяли себе некоторые вольности в дресс-коде.

«Если вы посмотрите другие заседания, вы меня всегда увидите в галстуке и в костюме», — заверил парламентарий, подчеркнув, что ему тоже нравится строгий стиль.

Ранее депутат Сардана Авксентьева опубликовала фотографию в джинсах и в носках «с собачками» после того, как Плякина раскритиковали за внешний вид.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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