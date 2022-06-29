SANA: Сирия решила признать независимость ЛНР и ДНР

Власти Сирии приняли решение признать независимость Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) народных республик, говорится в сообщении министерства иностранных дел страны.

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"Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики", - цитирует заявление сирийского МИД госагентство SANA.

Сообщается, что сирийские власти приняли решение "воплощая общую волю и устремление наладить отношения во всех сферах".

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Сирии Башар Асад объявил о старте процедуры признания республики со стороны Дамаска, сообщает RT.

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