SANA: Сирия решила признать независимость ЛНР и ДНР
Власти Сирии приняли решение признать независимость Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) народных республик, говорится в сообщении министерства иностранных дел страны.
"Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики", - цитирует заявление сирийского МИД госагентство SANA.
Сообщается, что сирийские власти приняли решение "воплощая общую волю и устремление наладить отношения во всех сферах".
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Сирии Башар Асад объявил о старте процедуры признания республики со стороны Дамаска, сообщает RT.
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