Сирия на прицеле. Судьбу страны решат Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат
Экс-консул Израиля в Москве заявил НСН, что Иерусалим ждет результативных переговоров и шагов к нормализации обстановки на Ближнем Востоке.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии.
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в интервью НСН назвал главные темы беседы политиков, а также выразил уверенность, что встреча должна принести реальные плоды, а не ограничиться только разговорами.
«Это первая встреча подобного формата, когда совещаются самые близкие своим президентам люди. Основная тема – вывод войск с территории Сирии, что Израиль очень интересует. Конечно же, возникнут и вопросы по поводу сегодняшнего открытия в Бахрейне знаменитого экономического форума. Там решится вопрос о перечислении Палестинской автономии несколькими арабскими государствами 50 миллиардов долларов. Несомненно, политики остановятся на вопросах безопасности в Персидском заливе. Считаю, что Россия в этом вопросе будет представлять в немалой степени и интересы Ирана», - рассказал Векслер.
Он особо отметил прошедшую накануне личную встречу Николая Патрушева и Меир Бен-Шаббата, на которой политики обсуждали единство народов двух стран. По словам Векслера, Израиль – это единственная страна не из числа бывших советских республик, где День Победы отмечается очень широко, и считается одним из самых значимых праздников.
«Израиль понимает, что нельзя изменить историю», - резюмировал экс-консул Израиля в России.
Возвращаясь к теме переговоров политиков трех стран, Николай Патрушев конкретизировал темы: это уничтожение оставшихся в Сирии террористов, запуск процессов внутриполитического урегулирования и социально-экономического восстановления страны, проекты гуманитарного содействия.
По словам Патрушева, которого цитируют СМИ, Россия, Израиль и США смогли договориться по большинству вопросов, связанных с перспективами урегулирования ситуации в Сирии.
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