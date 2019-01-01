Сирия на прицеле. Судьбу страны решат Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в интервью НСН назвал главные темы беседы политиков, а также выразил уверенность, что встреча должна принести реальные плоды, а не ограничиться только разговорами.

«Это первая встреча подобного формата, когда совещаются самые близкие своим президентам люди. Основная тема – вывод войск с территории Сирии, что Израиль очень интересует. Конечно же, возникнут и вопросы по поводу сегодняшнего открытия в Бахрейне знаменитого экономического форума. Там решится вопрос о перечислении Палестинской автономии несколькими арабскими государствами 50 миллиардов долларов. Несомненно, политики остановятся на вопросах безопасности в Персидском заливе. Считаю, что Россия в этом вопросе будет представлять в немалой степени и интересы Ирана», - рассказал Векслер.