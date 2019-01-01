В мире
Напомним, 6 апреля 2018 года включён в санкционный «Кремлёвский список» США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России, приближённых к Владимиру Путину.
Патрушев и Болтон обсудили ситуацию вокруг Украины
24 июня22:36
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что обсудил в Иерусалиме с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым ситуацию вокруг Украины.
Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник на двухдневные переговоры, сообщает РИА «Новости».
Напомним, 6 апреля 2018 года включён в санкционный «Кремлёвский список» США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России, приближённых к Владимиру Путину.
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ФОТО: flickr.com // Andry Markison
ТЕГИ:Израиль