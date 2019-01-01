Патрушев и Болтон обсудили ситуацию вокруг Украины

Роспотребнадзор усилит контроль за грузинским алкоголем. До этого закрыли воздушное сообщение Ростуризм: поток туристов из России в Грузию сократится на 60-70 процентов Кремль: все это – меры по защите сограждан Глеб Павловский: федеральная власть должна думать о проблемах, а не прибегать к допингу