В мире

Патрушев и Болтон обсудили ситуацию вокруг Украины

24 июня22:36

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что обсудил в Иерусалиме с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым ситуацию вокруг Украины.

Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник на двухдневные переговоры, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 6 апреля 2018 года включён в санкционный «Кремлёвский список» США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России, приближённых к Владимиру Путину.

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ФОТО: flickr.com // Andry Markison
ТЕГИ:Израиль