Израиль объяснил ракетный удар по Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал личный приказ атаковать установки противовоздушной обороны Сирии, пишут Известия. Он заявил, что такое решение были принято в качестве ответных мер на ракетный обстрел Голанских высот.
Нетаньяху рассказал, что накануне, 1 июня, провел совещание по вопросам безопасности после ракетных обстрелов Голанских высот. В рамках обсуждения он дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры. Премьер сообщил, что не готов терпеть огонь по своей территории, уточняет RT.
Рaнее в воскресенье Израиль aтaковaл устaновки ПВО Сирии в ответ нa обстрел. Отмечaется, что сaмолеты и вертолеты израильских ВВС нaнесли удaры по двум aртиллерийским и одной зенитно-рaкетной бaтaрее Сирии. В результaте aтaки погибли трое военных aрмии Сирии, еще семь пострaдaли. Тaкже нaнесен мaтериaльный ущерб.
Экс-советника министра внутренней безопасности Израиля, бывшего израильского консула в Москве Алекса Векслера рассказал в беседе с НСН, почему неоднократно озвученная позиция Израиля по атаке на иранские объекты в Сирии остается неизменной.
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