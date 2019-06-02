Нетаньяху рассказал, что накануне, 1 июня, провел совещание по вопросам безопасности после ракетных обстрелов Голанских высот. В рамках обсуждения он дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры. Премьер сообщил, что не готов терпеть огонь по своей территории, уточняет RT.

Рaнее в воскресенье Израиль aтaковaл устaновки ПВО Сирии в ответ нa обстрел. Отмечaется, что сaмолеты и вертолеты израильских ВВС нaнесли удaры по двум aртиллерийским и одной зенитно-рaкетной бaтaрее Сирии. В результaте aтaки погибли трое военных aрмии Сирии, еще семь пострaдaли. Тaкже нaнесен мaтериaльный ущерб.

Экс-советника министра внутренней безопасности Израиля, бывшего израильского консула в Москве Алекса Векслера рассказал в беседе с НСН, почему неоднократно озвученная позиция Израиля по атаке на иранские объекты в Сирии остается неизменной.

