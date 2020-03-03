Сирийские военные сбили турецкий беспилотник в Идлибе

В Турции предполагаемую потерю своего беспилотника пока не комментируют.

Ранее в Минобороны Турции заявили, что в этой же провинции истребителем F-16 был сбит сирийский самолет L-39. Несколькими днями ранее СМИ сообщили, что в небе над Идлибом были сбиты два Су-24 сирийских ВВС, которые якобы пытались атаковать турецкие самолеты.

Отметим, что турецкая армия с конца февраля ведет операцию «Весенний щит» в Идлибе, ведя боевые действия против сирийской армии.

