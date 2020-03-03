Сирийские военные сбили турецкий беспилотник в Идлибе
Сирийская правительственная армия уничтожила турецкий беспилотник, сообщает агентство САНА. Отмечается, что аппарат был сбит в районе города Саракиб в провинции Идлиб.
В Турции предполагаемую потерю своего беспилотника пока не комментируют.
Ранее в Минобороны Турции заявили, что в этой же провинции истребителем F-16 был сбит сирийский самолет L-39. Несколькими днями ранее СМИ сообщили, что в небе над Идлибом были сбиты два Су-24 сирийских ВВС, которые якобы пытались атаковать турецкие самолеты.
Отметим, что турецкая армия с конца февраля ведет операцию «Весенний щит» в Идлибе, ведя боевые действия против сирийской армии.
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