Сирийские военные сбили турецкий беспилотник в Идлибе

Сирийская правительственная армия уничтожила турецкий беспилотник, сообщает агентство САНА. Отмечается, что аппарат был сбит в районе города Саракиб в провинции Идлиб.

Военный эксперт заявил о деморализованной турецкой армии в Сирии

В Турции предполагаемую потерю своего беспилотника пока не комментируют.

Ранее в Минобороны Турции заявили, что в этой же провинции истребителем F-16 был сбит сирийский самолет L-39. Несколькими днями ранее СМИ сообщили, что в небе над Идлибом были сбиты два Су-24 сирийских ВВС, которые якобы пытались атаковать турецкие самолеты.

Отметим, что турецкая армия с конца февраля ведет операцию «Весенний щит» в Идлибе, ведя боевые действия против сирийской армии.

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