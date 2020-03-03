Турецкие военные заявили об уничтожении сирийского самолета

Ситуация в регионе обострилась после того, как сирийские войска нанесли удар по боевикам, в рядах которых находились турецкие военные. В результате удара погибли более 30 турецких солдат.

В ответ Анкара начала широкомасштабное наступление в Сирии с использованием беспилотников.

Ранее в Турции заявили, что в небе над Идлибом были сбиты два Су-24 сирийских ВВС, которые якобы пытались атаковать турецкие самолеты. Пилоты успели катапультироваться, однако их судьба остается неизвестной, сообщает Газета.ру

