Турецкие военные заявили об уничтожении сирийского самолета
Минобороны Турции сообщило об уничтожении в районе Идлиба сирийского военного самолета L-39. В военном ведомстве заявили, что судно было сбито в рамках операции «Весенний щит», которую Анкара ведет с конца февраля, передает RT.
Ситуация в регионе обострилась после того, как сирийские войска нанесли удар по боевикам, в рядах которых находились турецкие военные. В результате удара погибли более 30 турецких солдат.
В ответ Анкара начала широкомасштабное наступление в Сирии с использованием беспилотников.
Ранее в Турции заявили, что в небе над Идлибом были сбиты два Су-24 сирийских ВВС, которые якобы пытались атаковать турецкие самолеты. Пилоты успели катапультироваться, однако их судьба остается неизвестной, сообщает Газета.ру
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Жириновский потребовал казнить за распространение фейков о коронавирусе
- Подростки из Саратова отрицают намерение устроить бойню в школе
- Военный эксперт заявил о деморализованной турецкой армии в Сирии
- Первый случай COVID-19 зафиксировали на Украине
- Турецкие военные заявили об уничтожении сирийского самолета