Синдзо Абэ указал новый срок подписания мирного договора с Россией

Напомним, в МИД России 17 июля опровергли данные японских СМИ о том, что Москва отказывается обсуждать с Токио возможность передачи двух Курильских островов.

Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН усомнился в корректности информации об отказе России обсуждать с Японией передачу Южных Курил.

