Синдзо Абэ указал новый срок подписания мирного договора с Россией
Премьер Японии Синдзо Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до окончания своего срока своих полномочий, истекающих в 2021 году, заявил он японским журналистам 21 июля, в воскресенье.
«Я хочу продвинуть вперед переговоры, направленные на заключение [мирного – прим. НСН] договора в ходе моего срока», - цитирует Абэ ТАСС.
Напомним, в МИД России 17 июля опровергли данные японских СМИ о том, что Москва отказывается обсуждать с Токио возможность передачи двух Курильских островов.
Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН усомнился в корректности информации об отказе России обсуждать с Японией передачу Южных Курил.
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