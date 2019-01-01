Названы сроки подписания крупного экономического соглашения между Россией и Японией
Экс-посол России в Японии Александр Панов оценил заявление президента РФ о Курилах с точки зрения развития отношений с Японией.
Президент России Владимир Путин в прогрaмме «Вести в субботу» нa телекaнaле «Россия 1» прокомментировaл возможность отдaть Японии Курильские островa. «Тaких плaнов у нaс нет», — скaзaл президент. Он добaвил, что российский флaг нaд островaми не будет спущен. Кроме того, по словaм Путинa, Москвa нaмеренa рaзвивaть Дaльний Восток в целом и южные Курилы, уточняет Газета.ру. «Все эти прогрaммы будут реaлизовывaться — и по рaзвитию экономики, рыбной отрaсли, других состaвляющих. Мы будем рaзвивaть тaм инфрaструктуру», — отметил он.
Бывший посол РФ в Японии, а ныне заведующий кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов напомнил в эфире НСН о том, что программа по развитию южнокурильских островов, разработанная еще при президенте Дмитрии Медведеве, продолжает действовать. Эксперт привел пример реализованных проектов и рассказал о тех, что будут созданы на территории Южных Курил.
«В соответствии с этой программой модернизирован аэропорт, строятся школы, больницы, дороги. Она не противоречит нашим переговорам, которые Россия ведет с Японией по совместному хозяйственному использованию территории Курил. Например, решение проблемы переработки мусора, о чем удалось договориться с японской стороной, в свою очередь, вписывается в российскую программу развития Курильских островов», - отметил эксперт.
Александр Панов считает, что переговоры России с Японией о зaключении рaмочного соглaшения по мирному договору, которое должно было состояться в конце месяцa, зашли в тупик. Однако, полагает эксперт, это не должно влиять на жизнь населения островов и нашей страны в целом.
«Жители Курил вправе рассчитывать, что их жизненные условия будут улучшаться. Конечно, со стороны японского премьера Синдзо Абэ есть разочарование в отсутствии продвижения переговоров. И, думаю, оно будет высказано в Осаке, где 28-29 июня состоится саммит Группы двадцати и где запланирована встреча Абэ с президентом России. Владимир Путин, в свою очередь, не раз заявлял о заинтересованности в продолжении переговоров.
Главное, чтобы не было отката назад в российско-японских отношениях. Они сейчас достигли достаточно высокого уровня. Япония – единственная западная страна, которая не поддерживает антироссийские санкции. Насколько мне известно, в Осаке планируется подписать по-настоящему знаковое экономическое соглашение между нашими странами. Не хотелось бы, чтобы пауза с подписанием мирного соглашения оказала негативное влияние на развитие всего комплекса наших отношений», - заявил японист.
Ранее востоковеды в беседе с НСН назвали камень преткновения российско-японских мирных переговоров.
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