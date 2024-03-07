Символ обиды: Ереван хочет вывести пограничников РФ из аэропорта из-за Карабаха
Решение Армении отказаться от услуг российских пограничников в Звартноце связано с претензиями в адрес РФ в обеспечении безопасности республики, заявил НСН армянский политолог Искандарян
Возможный вывод российских пограничников из международного аэропорта Звартноц в Ереване имеет символическое значение для Армении на фоне кризиса в отношениях с РФ. Об этом НСН заявил директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
Ереван уведомил Москву о намерении осуществлять пограничный контроль в аэропорту Звартноц только своими силами, заявил ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Искандарян напомнил, что российские пограничники несут службу в Армении ещё со времен распада СССР – на границе с Турцией, Ираном и в ереванском аэропорту – в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года.
«В Звартноце пограничники РФ находились с самого начала независимости Армении. По соглашению, они остались там, где проходила внешняя граница бывшего СССР. Они работают совместно с армянскими пограничники. Дискуссия по вопросу их присутствия существует довольно давно. Сейчас она обострилась из-за обвинений армянских элит российской стороны в невыполнении гарантий обеспечения безопасности республики. РФ взяла эти обязательства, в частности, в 2020 году, когда ещё существовала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. Кроме того, в аэропорту существует база данных людей, пересекающих границу, к ней имеют доступ пограничники ФСБ РФ, что также вызывает определённые вопросы», - отметил армянский политолог.
При этом тема нахождения российских пограничников на южной границе Армении с Азербайджаном имеет совершенно другой контекст, подчеркнул Искандарян. Так он прокомментировал заявление секретаря армянского Совбеза о том, что их вывод не обсуждается.
«Это разные явления. На армяно-азербайджанской границе пограничники РФ находятся недавно, после войны 2020 года. Случилось это ситуативно, никаких соглашений на этот счёт не подписывалось. Дислоцируются они точечно. Кроме того, там нет пограничных переходов – люди не перемещаются», - пояснил собеседник НСН.
Политолог также выразил уверенность, что Армения не подпишет мирный договор с Азербайджаном в ближайшее время.
«Рассуждать о возможных параметрах такого гипотетического соглашения сейчас — все равно, что гадать на кофейной гуще. Скорее всего, это будет нечто, вроде, меморандума. Говорить о системе гарантий сейчас, мягко говоря, преждевременно. Даже, если российские пограничники и будут удаляться с южной границы, для этого не надо принимать каких-то специальных решений, потому что нет юридических обоснований их нахождения там», - уточнил Искандарян.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что премьер-министр Армении Никол Пашинян в целом хотел бы избавиться от российского военного присутствия и лишить Москву всяческого влияния в республике.
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