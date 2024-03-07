Символ обиды: Ереван хочет вывести пограничников РФ из аэропорта из-за Карабаха

Возможный вывод российских пограничников из международного аэропорта Звартноц в Ереване имеет символическое значение для Армении на фоне кризиса в отношениях с РФ. Об этом НСН заявил директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Ереван уведомил Москву о намерении осуществлять пограничный контроль в аэропорту Звартноц только своими силами, заявил ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Искандарян напомнил, что российские пограничники несут службу в Армении ещё со времен распада СССР – на границе с Турцией, Ираном и в ереванском аэропорту – в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года.

«В Звартноце пограничники РФ находились с самого начала независимости Армении. По соглашению, они остались там, где проходила внешняя граница бывшего СССР. Они работают совместно с армянскими пограничники. Дискуссия по вопросу их присутствия существует довольно давно. Сейчас она обострилась из-за обвинений армянских элит российской стороны в невыполнении гарантий обеспечения безопасности республики. РФ взяла эти обязательства, в частности, в 2020 году, когда ещё существовала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. Кроме того, в аэропорту существует база данных людей, пересекающих границу, к ней имеют доступ пограничники ФСБ РФ, что также вызывает определённые вопросы», - отметил армянский политолог.