«Симпатия к Путину»: Макрон протаскивает Украину в НАТО, чтобы угодить ЕС

«Макрон сказал, что Франция понимает озабоченность Восточной Европы из-за якобы агрессии России, озабоченность Украины в том числе. Сам по себе такой подход несколько абсурден, потому что Россию вообще не спрашивают, можно ли игнорированием решить вопросы безопасности? Хотя Макрон раньше об этом говорил. Какая безопасность может быть для Украины, когда НАТО – и есть камень преткновения в наших отношениях. Это переформатирование политики Франции, так как до этого он говорил, что Россию не надо унижать, принимать ее интересы», - объяснил Федоров.

Собеседник НСН отметил, что для Макрона на текущий момент важна поддержка Восточной Европы, которая упрекает главу Франции в симпатии к Путину.

«Для Макрона сейчас важна поддержка Восточной Европы, так как в Польше, Прибалтике всегда упрекали Макрона в особых симпатиях к Путину, в том, что Франция стремилась диалог наладить с Россией. Это считали предательством. Сейчас Макрон убедил их, что он как все, а позиция Франции не отличается от общей позиции ЕС и коллективного Запада. Его не будут больше обвинять в том, что он подыгрывает России. Он занял откровенно недружественную позицию», - заключил он.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует повлиять на Украину, а не просить руководителей других стран «повлиять на Россию» в вопросе кризиса. Об этом ранее заявил сенатор Алексей Пушков. Ранее СМИ сообщили, что Макрон обратился к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману и попросил оказать влияние на Москву по украинскому конфликту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

