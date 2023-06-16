Песков прокомментировал слова Макрона и Шольца о желании поговорить с Путиным
Слова лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца о том, что они хотят провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, носят скорее гипотетический характер, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Речь идет скорее о гипотетическом намерении», – заявил он. Отмечается, что в планах российского лидера на ближайшее время не значатся телефонные переговоры ни с Макроном, ни с Шольцем.
Ранее Макрон допустил переговоры с Россией после контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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