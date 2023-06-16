Песков прокомментировал слова Макрона и Шольца о желании поговорить с Путиным

Слова лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца о том, что они хотят провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, носят скорее гипотетический характер, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Канцлер Германии Шольц поговорит с Путиным?

«Речь идет скорее о гипотетическом намерении», – заявил он. Отмечается, что в планах российского лидера на ближайшее время не значатся телефонные переговоры ни с Макроном, ни с Шольцем.

Ранее Макрон допустил переговоры с Россией после контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ШольцЭммануэль МакронВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры