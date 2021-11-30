Путин рассказал, в каком мире хотел бы жить

Президент России Владимир Путин рассказал об экологических аспектах мира, в котором он хотел бы жить.

В ходе форума «Россия зовет» глава ВТБ Андрей Костин рассказал президенту про отчет об «ответственном образе жизни», в котором, в частности, говорится об отказе от мяса, пива, кофе, путешествий и экономном пользовании ванной и туалетом.

Костин спросил Путина, хотел бы он жить в таком мире?

«Я бы хотел жить в таком мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде, мы бы летали на самолетах, которые бы не загрязняли атмосферу», - признался Путин.

Он также указал на важность производства и утилизации еды «должным образом».

