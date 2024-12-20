Симоньян обрадовал ответ Путина на вопрос о помиловании сына Байдена

«Потому что президент наш — хороший человек, хороший и добрый человек», — указала медиаменеджер.

Во время «Прямой линии» президент РФ отметил, что в Байдене оказалось больше человека, чем политика, и он не стал бы его за это осуждать.

Путин сравнил Байдена со Сталиным, отказавшимся менять сына в нацистском плену на фельдмаршала СС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

