Байден объяснил помилование сына Хантера политическим давлением

Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, заявив, что решение связано с несправедливостью и политическим давлением, которые повлияли на судебный процесс. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Жан-Пьер отметила, что Байден считает дело против сына политически мотивированным. Он подчеркнул, что преследование могло продолжиться, особенно после прихода к власти Дональда Трампа, и назвал это вмешательством политики, которое привело к судебной ошибке.

Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам

Решение о помиловании было принято в минувшие выходные. Несмотря на критику в адрес генерального прокурора, Байден не собирается добиваться его отставки, оставаясь сторонником независимости правосудия.

Избранный президент Дональд Трамп осудил помилование, заявив, что оно противоречит принципам правосудия и является злоупотреблением полномочиями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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