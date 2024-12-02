Байден объяснил помилование сына Хантера политическим давлением

Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, заявив, что решение связано с несправедливостью и политическим давлением, которые повлияли на судебный процесс. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Жан-Пьер отметила, что Байден считает дело против сына политически мотивированным. Он подчеркнул, что преследование могло продолжиться, особенно после прихода к власти Дональда Трампа, и назвал это вмешательством политики, которое привело к судебной ошибке.