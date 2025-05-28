Дополнительные поставки оружия и инвестиции Германии в украинскую армию не изменят ситуацию на поле боя, так как НАТО уже проиграла битву за Украину. Об этом в разговоре с НСН заявил немецкий политолог и экономист Айке Хамер.

Новый глава правительства ФРГ Фридрих Мерц ранее заявил, что никаких ограничений для ВСУ по применению западного оружия Украиной больше не будет. Канцлер добавил, что его страна оплатит услуги спутниковой связи Starlink для ВСУ и сделает все, чтобы газопровод «Северный поток-2» никогда не был запущен. Эксперт уверен, что ничего из этого не изменит главного — Россия уже победила в спецоперации и выполнит все свои цели.