Продлевают агонию: В Германии усомнились, что Украину спасет немецкое оружие
Поставки оружия для Киева могут только продлить мучения, но не обеспечат победу НАТО в конфликте, рассказал в беседе с НСН доктор Айке Хамер.
Дополнительные поставки оружия и инвестиции Германии в украинскую армию не изменят ситуацию на поле боя, так как НАТО уже проиграла битву за Украину. Об этом в разговоре с НСН заявил немецкий политолог и экономист Айке Хамер.
Новый глава правительства ФРГ Фридрих Мерц ранее заявил, что никаких ограничений для ВСУ по применению западного оружия Украиной больше не будет. Канцлер добавил, что его страна оплатит услуги спутниковой связи Starlink для ВСУ и сделает все, чтобы газопровод «Северный поток-2» никогда не был запущен. Эксперт уверен, что ничего из этого не изменит главного — Россия уже победила в спецоперации и выполнит все свои цели.
«Все знают, что НАТО уже проиграла на Украине, нет никаких шансов на победу. Любые шаги в военной сфере, которые сейчас предпринимает Мерц — это продление агонии, смертей и страданий. С моральной точки зрения — это нарушение всех прав человека. Война не является двигателем прогресса, как это было 300 лет назад. В современном мире все уже по-другому. Сегодня самое ценное — это люди с их идеями. Американский термин "человеческие ресурсы" как раз об этом. Кто сегодня хочет уничтожать людей, тот вредит своей экономике. Я выступаю за единую зону беспошлинной торговли от Лиссабона до Владивостока. Путин действует очень правильно. Главное сейчас для России — добиться как можно более быстрой и безоговорочной капитуляции Украины. Это поможет стране достичь одной из главных целей спецоперации — не допустить появления структур НАТО у ее границ на постоянной основе», — отметил собеседник НСН.
Хамер с сожалением заметил, что в Германии нет ни одного политика, кто бы мог изменить воинственный курс страны.
«Никто в правительстве Мерца не может ему противостоять. Все политики очень слабы для этого. Немецкую правящую коалицию контролирует BlackRock. Этот американский фонд имеет свои интересы на Украине. Скорее всего, Мерц решит отправить ракеты Киеву и никому не скажет об этом. Он может просто поставить правительство перед фактом или вообще засекретить поставки. Зачем это нужно? ЕС очень хочет начать Третью Мировую, чтобы превратиться в супергосударство. Это мечта брюссельского политбюро во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Она планирует устроить свою диктатуру под разговоры о большой войне и уничтожить принцип согласия в Европе, чтобы никто ей не мешал. Мерц, фон дер Ляйен и все остальные создают панику, чтобы население этого не заметило», — утверждает экономист.
Политолог добавил, что такие радикальные шаги не помогут ни ЕС, ни Германии — они будут деградировать экономически и политически.
«Мерц не действует в интересах Германии. Он обладает сильными связями в международных мозговых центрах, связанных со Всемирным экономическим форумом в Давосе. Канцлер выполняет поручения глобалистов. Главное из них: Берлин не должен иметь хороших, дружеских отношений с Москвой. Этот план придумал Збигнев Бжезинский (американский политолог, долгое время являлся одним из ведущих идеологов внешней политики США - примечание НСН). И Владимир Путин и Сергей Лавров были правы: американцы разработали стратегию, чтобы рассорить Россию и Германию. Все изменилось с 2024 года. К власти в США пришла новая администрация, которая готова договариваться с Китаем и другими сверхдержавами. В таком случае Европа станет второ- или третьесортным партнером для Вашингтона в северном полушарии», — резюмировал Хамер.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил в беседе с НСН, что отговорить Мерца от поставок Украине дальнобойных ракет «Таурус» может только американский лидер Дональд Трамп.
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