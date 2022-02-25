Силуанов заявил, что в стране стабильная экономическая ситуация

Силуанов уточнил, что все предприятия работают в штатном режиме, а правительство и Центробанк продолжают оказывать подддержку финансовым организациям.

Кроме того, глава Минфина подчеркнул, что рисков финансовой устойчивости сейчас нет. А колебания валютного курса и биржевых котировок носит краткосрочный характер.

Силуанов также напомнил, что банковские карты нормально работают внутри страны, снятие наличных проходит без изменений.

Ранее США и Евросоюз заявили о введении санкций против России. Под рестрикции попали крупнейшие российские банки, среди которых «Сбербанк», «ВТБ» и «Промсвязьбанк».

