Силуанов заявил, что в стране стабильная экономическая ситуация
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что сейчас в стране стабильная экономическая ситуация. Об этом сообщает РИА Новости.
Силуанов уточнил, что все предприятия работают в штатном режиме, а правительство и Центробанк продолжают оказывать подддержку финансовым организациям.
Кроме того, глава Минфина подчеркнул, что рисков финансовой устойчивости сейчас нет. А колебания валютного курса и биржевых котировок носит краткосрочный характер.
Силуанов также напомнил, что банковские карты нормально работают внутри страны, снятие наличных проходит без изменений.
Ранее США и Евросоюз заявили о введении санкций против России. Под рестрикции попали крупнейшие российские банки, среди которых «Сбербанк», «ВТБ» и «Промсвязьбанк».
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