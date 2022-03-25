Силуанов: Запад скоро поймет, что рубль надежная валюта

Министр финансов РФ Антон Силуанов выразил мнение, что западные страны вскоре осознают надежность российского рубля. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению министра, рубль не менее надежен, чем остальные резервные валюты.

Ранее Силуанов заявил, что россиянам не стоит беспокоиться о сбережениях в банках.

Укреплению рубля в настоящее время способствуют два ключевых фактора, считает финансовый эксперт Сергей Суверов. Главным из них он назвал решение властей России продавать газ недружественным странам за рубли. Еще один фактор — сокращение импорта в страну.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:Минфин РФСилуанов
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