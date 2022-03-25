Силуанов: россиянам не стоит беспокоиться о сбережениях в банках

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что россиянам не стоит беспокоиться о сбережениях в банках, передает ТАСС.

Министр, в частности, отметил, что ведомство рекомендует хранить сбережения в банках, особенно учитывая выросшую процентную ставку. Силуанов отметил, что процентная ставка в банках составляет 20% и выше, что будет сравнимо с уровнем ожидаемой инфляции.



Также глава Минфина напомнил, что государство страхует вклады населения размером не более 1,4 млн рублей. По его словам, это 90% от всех вкладов россиян.









