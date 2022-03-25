Силуанов: россиянам не стоит беспокоиться о сбережениях в банках
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что россиянам не стоит беспокоиться о сбережениях в банках, передает ТАСС.
Министр, в частности, отметил, что ведомство рекомендует хранить сбережения в банках, особенно учитывая выросшую процентную ставку. Силуанов отметил, что процентная ставка в банках составляет 20% и выше, что будет сравнимо с уровнем ожидаемой инфляции.
Также глава Минфина напомнил, что государство страхует вклады населения размером не более 1,4 млн рублей. По его словам, это 90% от всех вкладов россиян.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Более 4 млрд рублей направят на доплаты работающим с COVID-19 медикам
- Кремль: Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта
- В Шанхае ограничили движение общественного транспорта из-за COVID-19
- Авиакомпания SriLankan Airlines прекратила полеты в Россию
- Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу
- СМИ: Российские операторы предупредили о сбоях связи летом из-за дефицита оборудования
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
- Песков: Прогресса по теме встречи Путина и Зеленского нет
- Россиянам разрешили использовать Facebook и Instagram в законных целях
- Лавров заявил, что никакой изоляции России нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru