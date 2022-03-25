Эксперт назвал причины укрепления рубля
Укреплению рубля в настоящее время способствуют два ключевых фактора, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового эксперта Сергея Суверова.
Главным из них он назвал решение властей России продавать газ недружественным странам за рубли. Еще один фактор — сокращение импорта в страну.
Суверов считает, что значительное укрепление рубля вряд ли возможно, поскольку сохраняются негативные факторы, прежде всего — геополитического характера.
Ранее начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что доллар США перестает быть основной валютой в мире. Среди причин он назвал невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны.
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