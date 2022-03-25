Эксперт назвал причины укрепления рубля

Укреплению рубля в настоящее время способствуют два ключевых фактора, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового эксперта Сергея Суверова.

Колташов: Нужно постепенно укреплять рубль

Главным из них он назвал решение властей России продавать газ недружественным странам за рубли. Еще один фактор — сокращение импорта в страну.

Суверов считает, что значительное укрепление рубля вряд ли возможно, поскольку сохраняются негативные факторы, прежде всего — геополитического характера.

Ранее начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что доллар США перестает быть основной валютой в мире. Среди причин он назвал невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рубль
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