«Для Трампа в принципе его рейтинг не так уж и важен персонально, потому что третий срок все-таки это фантастика, по конституции невозможно. Что касается кандидатов, то у республиканцев все не так плохо в сравнении с демократами, у которых в этом плане вообще катастрофа. Более-менее в дееспособном состоянии есть Гэви Ньюсом, губернатор Калифорнии. Он имеет харизму, остальные в сравнении меркнут. Поэтому на самом деле у республиканцев довольно сильная колода карт, есть из чего выбирать. Если к Рубио и Вэнсу добавить губернатора Флориды Десантиса, тогда вообще у них сильная команда получается. Нынешние рейтинги не так важны, важно, какие они будут накануне выборов», - пояснил собеседник НСН.

По оценке политолога, если Дональд Трамп сумеет положительно решить вопрос с Гренландией, это положительно скажется на его оценке рядовыми американцами.

«Если он присоединит Гренландию, то станет одним из величайших президентов США, как бы к нему не относились. Трамп войдет в историю. Демократы, конечно, будут всё это дело оспаривать, но это станет историческим фактом. Присоединение такой огромной территории уже само по себе событие», - отметил эксперт.

Он также обозначил наиболее оптимальную первую тройку кандидатов в президенты от Республиканской партии.