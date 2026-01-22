«Сильная колода»: Рейтинг Трампа не влияет на его приемников от республиканцев
Текущая оценка деятельности президента американцами не имеет значения для потенциальных участников выборов 2028 года, заявил НСН политолог-американист Блохин.
Текущий рейтинг Дональда Трампа среди американцев не имеет практически никакого значения в плане будущих выборов президента в 2028 году, поскольку сам он уже не может баллотироваться, а приемники – это уже другая история. Об этом НСН заявил политолог-американист Константин Блохин.
Республиканская партия имеет «хорошую скамью» преемников, способных баллотироваться на выборах президента в 2028 году, и продолжить наследие Дональда Трампа. Об этом сам глава Белого дома заявил телеканалу NewsNation. Трамп пока отказался раскрыть имена собственных фаворитов, однако выделил вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бесента. При этом в январе рейтинг одобрения самого Дональда Трампа опустился до 37%. Это хуже, чем у Джо Байдена или Трампа первого срока. Согласно опросу, падение связано с разочарованием избирателей в экономической политике.
«Для Трампа в принципе его рейтинг не так уж и важен персонально, потому что третий срок все-таки это фантастика, по конституции невозможно. Что касается кандидатов, то у республиканцев все не так плохо в сравнении с демократами, у которых в этом плане вообще катастрофа. Более-менее в дееспособном состоянии есть Гэви Ньюсом, губернатор Калифорнии. Он имеет харизму, остальные в сравнении меркнут. Поэтому на самом деле у республиканцев довольно сильная колода карт, есть из чего выбирать. Если к Рубио и Вэнсу добавить губернатора Флориды Десантиса, тогда вообще у них сильная команда получается. Нынешние рейтинги не так важны, важно, какие они будут накануне выборов», - пояснил собеседник НСН.
По оценке политолога, если Дональд Трамп сумеет положительно решить вопрос с Гренландией, это положительно скажется на его оценке рядовыми американцами.
«Если он присоединит Гренландию, то станет одним из величайших президентов США, как бы к нему не относились. Трамп войдет в историю. Демократы, конечно, будут всё это дело оспаривать, но это станет историческим фактом. Присоединение такой огромной территории уже само по себе событие», - отметил эксперт.
Он также обозначил наиболее оптимальную первую тройку кандидатов в президенты от Республиканской партии.
«Вице-президент в иерархии второй человек, часто именно он становится следующим президентом США. Если по харизме выстраивать приемников, то на первом месте Джей Ди Вэнс, на втором губернатор Флориды Рон Десантис, на третьем Марко Рубио. Хотя, самый амбициозный, наверное, госсекретарь Рубио, он уже опытный политический боец», - заключил Константин Блохин.
В конце декабря участники ежегодной конференции консерваторов США AmericaFest массово поддержали Вэнса в качестве кандидата от Республиканской партии на следующих выборах. По информации издания Politico, Рубио в частном порядке также назвал Вэнса наиболее вероятным кандидатом.
Между тем, Дональд Трамп заявил, что не представляет себе войну с Данией из-за Гренландии. Он также не намерен вводить анонсированные пошлины, потому что появились «контуры сделки». Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп объявил, что есть основа будущего соглашения по Гренландии и «фактически всему Арктическому региону». В ходе выступления на Всемирном экономическом форум е в Давосе 21 января президент США заявил, что хочет «немедленно» начать переговоры по приобретению Гренландии, и это не представляет угрозы для НАТО, а лишь укрепит альянс.
