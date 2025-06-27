Как утверждает Фицо, предложенные в пакете меры могут вызвать перебои в поставках газа и спровоцировать рост цен. Более того, из-за возможного нарушения контракта с «Газпромом» 18-м пакет санкций нанес бы огромный экономический ущерб. Убытки Словакии, как подчеркнул премьер, могут достигнуть €20 млрд.

«Я отказываюсь платить больше за газ из-за Украины», – заявил Фицо во время заседания комитета по европейским делам.

Примечательно, что ранее Фицо провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые он впоследствии оценил, как конструктивные, однако, видимо, политики не пришли к компромиссу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь не подписал текст итогового документа саммита по Украине, который 26 стран-членов выпустили без Венгрии. Ключевым пунктом текста был параграф о поручении Совету Евросоюза начать переговоры о приеме Украины в ЕС. Соответствующий документ был опубликован 26 июня Европейским советом. Уточняется, что Евросовет вернётся к обсуждению этого вопроса в октябре.

Так, ранее, перед началом саммита в Брюсселе, Орбан заявил, что против приема Украины в ЕС на общенациональном референдуме в Венгрии высказались 95% граждан страны. Соответствующий опрос проводился на фоне критики Орбаном фон дер Ляйен за ее попытки ускорить процесс присоединения Украины к Союзу. Тогда венгерский премьер обратил внимание, что жители Европы своими налогами оплачивают поставки вооружений и техники Украине и назвал это позором для политики континента. В связи с этим в Венгрии и был организован опрос с единственным вопросом: «Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?».

Перед началом саммита венгерский премьер говорил, что в Брюсселе ему предстоит «грязная работа». Позднее в кратком интервью YouTube-каналу Patriota после саммита Орбан заявил, что Венгрии пришлось очень тяжело в Брюсселе, объясняя европейским лидерам, почему он не может поддержать прием Украины в ЕС. Также он подчеркнул, что его позиция была принята «с явным неодобрением» и его чуть «не захлестнул народный гнев», хотя он старался быть аргументированным и вежливым.