Пока без санкций: Орбан и Фицо сломали антироссийскую повестку Евросоюза
Саммит Евросоюза в Брюсселе завершился не так, как хотели Украина и Брюссель: не удалось принять ни 18-й пакет санкций против России, ни утвердить текст итогового документа о принятии Украины в ЕС.
Европейский союз не смог утвердить 18-й пакет санкций против России на саммите в Брюсселе 26 июня, рассказал глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам встречи.
Однако Кошта подчеркнул, что работа над 18-м пакетом санкций «будет продолжена» и сейчас находится на «продвинутой стадии», приводит его слова ТАСС.
ВСЕ ЗАБЛОКИРОВАЛИ
При этом по данным издания Index, которое ссылается на источники, новый санкционный пакет заблокировала Словакия в лице премьер-министра Роберта Фицо, который наложил на него вето.
Как утверждает Фицо, предложенные в пакете меры могут вызвать перебои в поставках газа и спровоцировать рост цен. Более того, из-за возможного нарушения контракта с «Газпромом» 18-м пакет санкций нанес бы огромный экономический ущерб. Убытки Словакии, как подчеркнул премьер, могут достигнуть €20 млрд.
«Я отказываюсь платить больше за газ из-за Украины», – заявил Фицо во время заседания комитета по европейским делам.
Примечательно, что ранее Фицо провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые он впоследствии оценил, как конструктивные, однако, видимо, политики не пришли к компромиссу.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь не подписал текст итогового документа саммита по Украине, который 26 стран-членов выпустили без Венгрии. Ключевым пунктом текста был параграф о поручении Совету Евросоюза начать переговоры о приеме Украины в ЕС. Соответствующий документ был опубликован 26 июня Европейским советом. Уточняется, что Евросовет вернётся к обсуждению этого вопроса в октябре.
Так, ранее, перед началом саммита в Брюсселе, Орбан заявил, что против приема Украины в ЕС на общенациональном референдуме в Венгрии высказались 95% граждан страны. Соответствующий опрос проводился на фоне критики Орбаном фон дер Ляйен за ее попытки ускорить процесс присоединения Украины к Союзу. Тогда венгерский премьер обратил внимание, что жители Европы своими налогами оплачивают поставки вооружений и техники Украине и назвал это позором для политики континента. В связи с этим в Венгрии и был организован опрос с единственным вопросом: «Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?».
Перед началом саммита венгерский премьер говорил, что в Брюсселе ему предстоит «грязная работа». Позднее в кратком интервью YouTube-каналу Patriota после саммита Орбан заявил, что Венгрии пришлось очень тяжело в Брюсселе, объясняя европейским лидерам, почему он не может поддержать прием Украины в ЕС. Также он подчеркнул, что его позиция была принята «с явным неодобрением» и его чуть «не захлестнул народный гнев», хотя он старался быть аргументированным и вежливым.
ЗЕЛЕНСКИЙ И ЕГО ЖАЛОБЫ
Сам же глава Украины Владимир Зеленский, выступая с обращением к Европейскому совету на саммите, пожаловался, что некоторые страны-члены по-прежнему сильно зависят от российской нефти, в связи с чем стал просить снизить ценовой потолок на нефть из РФ до 30 или хотя бы 45 долларов за баррель. Его слова приводит РИА Новости.
При этом Зеленский отметил, что Украина не всегда чувствует «такое же понимание» от европейских лидеров в ответ на потребности Украины, в то время, как уважение Украины к правилам ЕС «позволяет нефти продолжать течь».
Помимо прочего, глава киевского режима снова пожаловался на дефицит бюджета.
«Каждый из вас понимает, что боевые действия создают дефицит бюджета... Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку…», - отметил он на видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.
Примечательно и то, что из-за блокировки текста итогового документа саммита в будущем переговоры о вступлении в Евросоюз не сможет начать не только Украина, но и Молдавия. Это связано с тем, что по нормам ЕС страны-кандидаты в Союз объединяются в группы, и все значимые этапы этой процедуры они могут начинать проходить только совместно. Молдавия и Украина как раз являются таким объединением кандидатов.
При этом на саммите не обошлось и без традиционных казусов, которые европейские политики стабильно выдают на публику, как по заказу. На этот раз в неловкую ситуацию снова попал французский президент Эммануэль Макрон. Так, политик прибыл на встречу с опозданием в полтора часа и выглядел очень растрепанным, на что обратил внимание портал Euractiv. На опубликованном снимке Макрон предстает с взъерошенными волосами на голове и недовольной гримасой.
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