«Легли под Трампа»: 65% немцев выступили против вступления Украины в ЕС
После того, как президент США Дональд Трамп высказался о выполнении пятой статьи Североатлантического договора, позиция Евросоюза по украинскому вопросу изменилась, рассказал НСН Александр Рар.
Результаты неофициального опроса подтверждают, что около 35% немецких жителей хотели бы видеть Украину в Евросоюзе, отмечая, что Германия должна быть покровителем Украины, сообщил в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар.
Подавляющее большинство граждан Венгрии или 95% высказались на референдуме против скорого вступления Украины в Европейский союз, сообщил ранее премьер-министр Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе. При этом в министерстве иностранных дел Украины заявили, что правительство Венгрии занимается антиукраинской истерией и манипулирует фактами о членстве Украины в ЕС. Рар допустил, что жители некоторых других европейских стран солидарны с гражданами Венгрии.
«Думаю, схожий результат был бы у подобного голосования, к примеру, в Словакии. Там тоже боятся, что украинцам нужно будет платить лишние деньги. Могу отметить, что в Германии был неофициальный опрос, и до 65% были против вступления Украины в Евросоюз. Однако примерно 35% людей готовы принять Украину в ЕС и даже платить за это. Тем самым будет реализована роль Германии как патрона Украины», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, последние две недели изменили мнение европейцев об украинском вопросе
«Две недели назад казалось, что европейцы будут восстанавливать свою собственную европейскую армию, вести свою политику, невзирая на президента США Дональда Трампа. Говорили о поддержке Украины, сейчас от этого мало что осталось. Наоборот, в руководстве европейских стран проявилось полное понимание, что НАТО без США ничтожно. Трамп говорил, что еще посмотрит, выполнять ли пятую статью Североатлантического договора (о коллективной обороне и защите члена альянса другими странами НАТО в случае нападения извне, прим. НСН). Потому единственный выход – лечь под Трампа, соглашаться с его планом для Украины, чтобы он ни в коем случае не отказался от пятой статьи договора. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что Германия сможет занять место США в НАТО через четыре года или пять лет, став самой мощной армией в Европе. Это пока только на словах, определенный сигнал, который Германия сегодня посылает сейчас не только Западу, но и всему миру», - заявил собеседник НСН.
Ранее в Гааге завершился саммит НАТО. Как отмечают журналисты газеты The Washington Post, организаторы пытались держать Владимира Зеленского подальше от Трампа на саммите, тем самым признавая существующее презрение американского президента к украинскому коллеге, напоминает «Радиоточка НСН».
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