Подавляющее большинство граждан Венгрии или 95% высказались на референдуме против скорого вступления Украины в Европейский союз, сообщил ранее премьер-министр Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе. При этом в министерстве иностранных дел Украины заявили, что правительство Венгрии занимается антиукраинской истерией и манипулирует фактами о членстве Украины в ЕС. Рар допустил, что жители некоторых других европейских стран солидарны с гражданами Венгрии.

«Думаю, схожий результат был бы у подобного голосования, к примеру, в Словакии. Там тоже боятся, что украинцам нужно будет платить лишние деньги. Могу отметить, что в Германии был неофициальный опрос, и до 65% были против вступления Украины в Евросоюз. Однако примерно 35% людей готовы принять Украину в ЕС и даже платить за это. Тем самым будет реализована роль Германии как патрона Украины», - пояснил он.