Сийярто заявил, что генсек НАТО предложил собрать $100 млрд на военную помощь Киеву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил странам блока предложение собрать за пять лет $100 млрд на военную помощь Украине в специальный фонд. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает телеканал М1.

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По словам министра, государства альянса получили предложение Столтенберга 30 апреля. Сийярто обратил внимание, что средства планируется собрать за пять лет, следовательно, НАТО «рассчитывает на продолжение военных действий в течение этого времени».

Как отметил глава венгерского МИД, Будапешт не хочет участвовать в операциях блока по транспортировке оружия и обучению украинских бойцов.

«В ближайшие недели в ходе переговоров мы будем бороться за то, чтобы Венгрия могла оставаться в стороне от этого безумия, от сбора этих 100 млрд долларов и перекачки их из Европы», — заявил Сийярто.

Министр подчеркнул, что власти Венгрии считают своей главной задачей гарантировать безопасность народа и сосредоточатся на том, чтобы остаться в стороне от конфликта.

«Мы не можем не замечать опасность новой мировой войны и подготовку к ядерной войне. Это безумие здесь, в Европе, должно быть остановлено», — заключил Сийярто.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергУкраинаНАТОВенгрия

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