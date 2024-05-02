Сийярто заявил, что генсек НАТО предложил собрать $100 млрд на военную помощь Киеву

По словам министра, государства альянса получили предложение Столтенберга 30 апреля. Сийярто обратил внимание, что средства планируется собрать за пять лет, следовательно, НАТО «рассчитывает на продолжение военных действий в течение этого времени».

Как отметил глава венгерского МИД, Будапешт не хочет участвовать в операциях блока по транспортировке оружия и обучению украинских бойцов.

«В ближайшие недели в ходе переговоров мы будем бороться за то, чтобы Венгрия могла оставаться в стороне от этого безумия, от сбора этих 100 млрд долларов и перекачки их из Европы», — заявил Сийярто.

Министр подчеркнул, что власти Венгрии считают своей главной задачей гарантировать безопасность народа и сосредоточатся на том, чтобы остаться в стороне от конфликта.

«Мы не можем не замечать опасность новой мировой войны и подготовку к ядерной войне. Это безумие здесь, в Европе, должно быть остановлено», — заключил Сийярто.

