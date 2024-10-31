Сийярто: Выборы президента США будут иметь решающее значение для мира в Европе

По его мнению, шансы на мир в Европе увеличатся, если в Белый дом вернётся кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

«Если результат будет другим, то нам придется рассчитывать долгосрочно на более тяжелые условия», - заключил венгерский дипломат.

Ранее Сийярто заявил, что в случае, если Украина станет членом НАТО, это будет означать прямую конфронтацию между НАТО и Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

