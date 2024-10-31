Маск предсказал «самое веселое время» для США в случае победы Трампа на выборах
США ожидает веселый период в случае победы на президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, считает бизнесмен Илон Маск. Об этом он написал в соцсети Х.
«Второй президентский срок Трампа станет самым веселым временем для Америки», — отметил миллиардер.
Маск добавил, что это «будет потрясающе».
Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября, участие в них примут Дональд Трамп и кандидат от демократов, вице-президент США Камала Харрис.
Ранее Илон Маск высказал мнение, что в случае победы Харрис Соединенные Штаты станут «однопартийным социалистическим государством», напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru