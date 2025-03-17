Сийярто: Венгрия не поддержала выделение военной помощи Украине

Венгрия отказалась поддержать предложение Еврокомиссии о дальнейшей военной помощи Украине на сумму 20 млрд евро. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

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После совещания глав МИД стран Евросоюза он назвал инициативу Еврокомиссии возмутительной и указал, что Будапешт «не желает принимать в этом участие».

«Мы не позволим, чтобы деньги венгерского народа были потрачены на поставки оружия и продолжение конфликта», - заключил дипломат.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не даст «ни цента» на военную помощь Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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