Сийярто: Венгрия не поддержала выделение военной помощи Украине

После совещания глав МИД стран Евросоюза он назвал инициативу Еврокомиссии возмутительной и указал, что Будапешт «не желает принимать в этом участие».

«Мы не позволим, чтобы деньги венгерского народа были потрачены на поставки оружия и продолжение конфликта», - заключил дипломат.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не даст «ни цента» на военную помощь Украине, сообщает RT.