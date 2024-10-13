Сийярто оценил визит Зеленского на американский оружейный завод

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто оценил поездку президента Украины Владимира Зеленского на скрэнтонский оружейный завод в штате Пенсильвания в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Венгерский политик призвал американцев решить, повлиял ли этот визит украинского лидера на предстоящие выборы президента США.

«Это американским гражданам судить, является это вмешательством или чем-то еще», - сказал Сийярто в интервью изданию.

СМИ: Шансы на исполнение требований Зеленского крайне малы

22 сентября Владимир Зеленский прибыл в США, начав свой визит в страну с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН заявил, что Германия готова помогать в восстановлении Украины после окончания конфликта, но удивляет, насколько ясно и безапелляционно заявление США.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеВладимир ЗеленскийЗаводСШАВенгрия

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