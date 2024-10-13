Сийярто оценил визит Зеленского на американский оружейный завод

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто оценил поездку президента Украины Владимира Зеленского на скрэнтонский оружейный завод в штате Пенсильвания в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Венгерский политик призвал американцев решить, повлиял ли этот визит украинского лидера на предстоящие выборы президента США.

«Это американским гражданам судить, является это вмешательством или чем-то еще», - сказал Сийярто в интервью изданию.