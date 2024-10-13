Сийярто оценил визит Зеленского на американский оружейный завод
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто оценил поездку президента Украины Владимира Зеленского на скрэнтонский оружейный завод в штате Пенсильвания в США. Об этом сообщает РИА Новости.
Венгерский политик призвал американцев решить, повлиял ли этот визит украинского лидера на предстоящие выборы президента США.
«Это американским гражданам судить, является это вмешательством или чем-то еще», - сказал Сийярто в интервью изданию.
22 сентября Владимир Зеленский прибыл в США, начав свой визит в страну с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН заявил, что Германия готова помогать в восстановлении Украины после окончания конфликта, но удивляет, насколько ясно и безапелляционно заявление США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru