«Сидите там!»: Цеков объяснил законопроект о лишении гражданства за дискредитацию армии

Распространение закона о лишении гражданства РФ на жителей, получивших его при рождении, уравняет их с жителями новых регионов. Об этом заявил НСН один из авторов новой законодательной инициативы сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее сегодня в Госдуму был внесен проект, который предлагает лишение гражданства РФ по рождению за дезертирство, дискредитацию армии и призывы к экстремизму. 28 апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал аналогичный закон, касающийся граждан страны с приобретенным российским гражданством.

«Немножко неравны мы оказались по этому закону: у нас может быть прекращено гражданство, а у тех, кто получил его по рождению - какие бы преступления они не совершали – не могут быть лишены гражданства. Мы считаем это неправильно. Потому что, по Конституции, все граждане равны в России. Поэтому если есть прекращение гражданства путем при оптации (выборе гражданства лицами, имеющими двойное гражданство, либо проживающими на территории, изменившей государственную принадлежность, - прим. НСН), то должно быть и у граждан по рождению», - утверждает член Совета Федерации.