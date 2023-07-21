«Сидите там!»: Цеков объяснил законопроект о лишении гражданства за дискредитацию армии
Один из авторов инициативы о лишении гражданства РФ по рождению объяснил в эфире НСН, что это уравняет всех в правах с жителями новых регионов.
Распространение закона о лишении гражданства РФ на жителей, получивших его при рождении, уравняет их с жителями новых регионов. Об этом заявил НСН один из авторов новой законодательной инициативы сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее сегодня в Госдуму был внесен проект, который предлагает лишение гражданства РФ по рождению за дезертирство, дискредитацию армии и призывы к экстремизму. 28 апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал аналогичный закон, касающийся граждан страны с приобретенным российским гражданством.
«Немножко неравны мы оказались по этому закону: у нас может быть прекращено гражданство, а у тех, кто получил его по рождению - какие бы преступления они не совершали – не могут быть лишены гражданства. Мы считаем это неправильно. Потому что, по Конституции, все граждане равны в России. Поэтому если есть прекращение гражданства путем при оптации (выборе гражданства лицами, имеющими двойное гражданство, либо проживающими на территории, изменившей государственную принадлежность, - прим. НСН), то должно быть и у граждан по рождению», - утверждает член Совета Федерации.
По мнению Цекова, в случае принятия законопроекта, его применение не будет носить массового характера.
«Это не будет носить массового характера. Многие личности уезжают за границу, хают Россию, рвут паспорта, создают добровольческие армии, нападают на Белгород. Кричите, рвите – и сидите там, и получайте какое-то другое гражданство, если вы так неуважительно относитесь к России. Они все граждане РФ по рождению и знают, что гражданства их не лишат. А у нас, крымчан, патриотизма гораздо больше, чем в некоторых регионах России, на нас эта норма распространена. Это несправедливо и не соответствует Конституции», - считает сенатор.
Крайне критически отнесся к законопроекту и его авторам глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас.
«Я уже высказывал свою позицию по данному вопросу и хочу ещё раз подчеркнуть, если федеральный политик, в том числе сенатор Российской Федерации, вносит закон, который противоречит Конституции, Основам конституционного строя, то для такого политика это серьёзное основание задуматься, может ли он занимать свою должность», - написал Клишас в своем телеграм-канале.
Сенатор также напомнил коллеге, что, согласно Конституции, гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru