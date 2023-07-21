В Госдуму внесен проект о лишении гражданства по рождению за дискредитацию армии
В Госдуму внесли законопроект, который предлагает лишение гражданства РФ по рождению за дезертирство, дискредитацию армии и призывы к экстремизму. Авторами выступили несколько сенаторов.
В пояснительной записке к документу они заявили, что реализация инициативы повысит гарантии равенства граждан перед законом и равенства конституционно-правового статуса всех субъектов Российской Федерации.
Поправки предлагается внести в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».
Сейчас лишение гражданства за пободные обвинения распространяется только на лиц с приобретенным гражданством РФ. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин 28 апреля 2023 года. Он предусматривает лишение приобретенного российского гражданства за дискредитацию Вооруженных сил России и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесен проект о лишении гражданства по рождению за дискредитацию армии
- В «Артеке» открыли памятник американской школьнице
- МИД РФ: вопросы по досмотру судов в Черном море обсудят Путин и Эрдоган
- Игоря Стрелкова обвинили в призывах к экстремистской деятельности в интернете
- Набиуллина: Никого не будут загонять в цифровой рубль насильно
- Великобритания исключила журналиста Красовского из списка санкций
- В Петербурге родился еще один Владимир Путин
- СМИ: Стрелкова подозревают в организации экстремистского сообщества
- Кадыров сообщил о проникновении в Белгородскую область небольшой группы с Украины
- СМИ: Следствие попросило арестовать Игоря Стрелкова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru