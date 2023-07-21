В Госдуму внесен проект о лишении гражданства по рождению за дискредитацию армии

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает лишение гражданства РФ по рождению за дезертирство, дискредитацию армии и призывы к экстремизму. Авторами выступили несколько сенаторов.

В пояснительной записке к документу они заявили, что реализация инициативы повысит гарантии равенства граждан перед законом и равенства конституционно-правового статуса всех субъектов Российской Федерации.

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Поправки предлагается внести в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».

Сейчас лишение гражданства за пободные обвинения распространяется только на лиц с приобретенным гражданством РФ. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин 28 апреля 2023 года. Он предусматривает лишение приобретенного российского гражданства за дискредитацию Вооруженных сил России и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.



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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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