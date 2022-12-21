«Сидит на двух стульях!»: Именинник Макрон хочет быть «на ты» с Путиным

Президент Франции пытался идти на сближение с Россией и стать посредником в украинском кризисе, параллельно доказывая верность США, сказал в эфире НСН Юрий Рубинский.

Франция при Эммануэле Макроне входит в число лидеров Евросоюза, при этом он пытается сближаться и с Россией, и с США, сказал в интервью НСН глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Макрон отмечает 21 декабря 45-летие. Он занимает пост президента Франции с мая 2017 года.

Макрон намерен поговорить с Путиным
«Тот факт, что он вторую пятилетку переизбран президентом, делает его крупной фигурой, тем более, что многие представители ЕС сходятся на том, что главная сила Евросоюза из 27 стран – это Франция и Германия. При этом Германия – безусловно экономически доминирующая страна в Евросоюзе, а Франция, как и Макрон лично, претендует на то, чтобы обеспечивать определенную автономию ЕС в военно-политической сфере», - сказал Рубинский.

По его словам, Макрон пытается быть «на ты» с президентом России Владимиром Путиным.

«Через две недели после избрания в 2017 году он пригласил Путина в Версаль, а потом повторял установку на сближение с Россией. Он регулярно приезжал в Россию, "на ты" с президентом и всячески старается доказать, что их контакты дают ему надежду сыграть посредническую роль в кризисе, связанном с Украиной, в Нормандском формате. Но на сегодняшний день здесь не видно особенных результатов, на ту же роль претендуют многие другие государственные деятели в мире, прежде всего, президент Турции Эрдоган, который делает это с большим успехом», - отметил эксперт.

Рубинский также указал на желание президента Франции «сидеть на двух стульях».

«Особенность Макрона и личная и политическая – это стремление сидеть на двух стульях. Его любимое выражение: "В то же самое время", есть черное, есть белое, а я – и то, и другое, и левое, и правое. С одной стороны он старается доказать свою непоколебимую верность США в рамках НАТО, он их решительно поддерживал в том же украинском вопросе и в отношении Китая. Вместе с тем Макрон серьезно критиковал США за их ущербную экономическую политику, не выгодную для европейцев», - заключил собеседник НСН.
Путин рассказал о своих отношениях с Макроном

Вместе с тем он указал, что в 2027 году, когда во Франции пройдут новые выборы президента, Макрон не будет иметь права переизбираться третий раз.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Путина в сегодняшних планах нет телефонного разговора с Макроном. Вместе с тем он пообещал уточнить, будет ли поздравительная телеграмма от российского лидера в связи с Днем рождения коллеги.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Владимир ПутинФранцияЭммануэль Макрон
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