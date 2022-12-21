«Сидит на двух стульях!»: Именинник Макрон хочет быть «на ты» с Путиным
Президент Франции пытался идти на сближение с Россией и стать посредником в украинском кризисе, параллельно доказывая верность США, сказал в эфире НСН Юрий Рубинский.
Франция при Эммануэле Макроне входит в число лидеров Евросоюза, при этом он пытается сближаться и с Россией, и с США, сказал в интервью НСН глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.
Макрон отмечает 21 декабря 45-летие. Он занимает пост президента Франции с мая 2017 года.
«Тот факт, что он вторую пятилетку переизбран президентом, делает его крупной фигурой, тем более, что многие представители ЕС сходятся на том, что главная сила Евросоюза из 27 стран – это Франция и Германия. При этом Германия – безусловно экономически доминирующая страна в Евросоюзе, а Франция, как и Макрон лично, претендует на то, чтобы обеспечивать определенную автономию ЕС в военно-политической сфере», - сказал Рубинский.
По его словам, Макрон пытается быть «на ты» с президентом России Владимиром Путиным.
«Через две недели после избрания в 2017 году он пригласил Путина в Версаль, а потом повторял установку на сближение с Россией. Он регулярно приезжал в Россию, "на ты" с президентом и всячески старается доказать, что их контакты дают ему надежду сыграть посредническую роль в кризисе, связанном с Украиной, в Нормандском формате. Но на сегодняшний день здесь не видно особенных результатов, на ту же роль претендуют многие другие государственные деятели в мире, прежде всего, президент Турции Эрдоган, который делает это с большим успехом», - отметил эксперт.
Рубинский также указал на желание президента Франции «сидеть на двух стульях».
«Особенность Макрона и личная и политическая – это стремление сидеть на двух стульях. Его любимое выражение: "В то же самое время", есть черное, есть белое, а я – и то, и другое, и левое, и правое. С одной стороны он старается доказать свою непоколебимую верность США в рамках НАТО, он их решительно поддерживал в том же украинском вопросе и в отношении Китая. Вместе с тем Макрон серьезно критиковал США за их ущербную экономическую политику, не выгодную для европейцев», - заключил собеседник НСН.
Вместе с тем он указал, что в 2027 году, когда во Франции пройдут новые выборы президента, Макрон не будет иметь права переизбираться третий раз.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Путина в сегодняшних планах нет телефонного разговора с Макроном. Вместе с тем он пообещал уточнить, будет ли поздравительная телеграмма от российского лидера в связи с Днем рождения коллеги.
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