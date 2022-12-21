Макрон намерен поговорить с Путиным

«Я ещё не говорил с ним… Но я намерен это сделать, когда переговорю с гендиректором МАГАТЭ и президентом Зеленским, так как предметом нашего следующего разговора будет ядерная безопасность и безопасность гражданской инфраструктуры на Украине, в особенности Запорожской АЭС, если к тому моменту не возникнут другие темы, которые окажутся первоочерёдными», — сказал глава Франции.

Ранее Путин рассказал о своих отношениях с Макроном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

