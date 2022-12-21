Макрон намерен поговорить с Путиным
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил телеканалу LCI о желании поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным после разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я ещё не говорил с ним… Но я намерен это сделать, когда переговорю с гендиректором МАГАТЭ и президентом Зеленским, так как предметом нашего следующего разговора будет ядерная безопасность и безопасность гражданской инфраструктуры на Украине, в особенности Запорожской АЭС, если к тому моменту не возникнут другие темы, которые окажутся первоочерёдными», — сказал глава Франции.
Ранее Путин рассказал о своих отношениях с Макроном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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