Макрон намерен поговорить с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил телеканалу LCI о желании поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным после разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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«Я ещё не говорил с ним… Но я намерен это сделать, когда переговорю с гендиректором МАГАТЭ и президентом Зеленским, так как предметом нашего следующего разговора будет ядерная безопасность и безопасность гражданской инфраструктуры на Украине, в особенности Запорожской АЭС, если к тому моменту не возникнут другие темы, которые окажутся первоочерёдными», — сказал глава Франции.

Ранее Путин рассказал о своих отношениях с Макроном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинФранцияЭммануэль Макрон
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