Путин рассказал о своих отношениях с Макроном

«Мы поддерживаем контакты по телефону и он, как известно, и после начала специальной военной операции в Москву приезжал с визитами», — заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии в Минске.

Ранее Макрон заявил, что российские самолеты и корабли проявляют «недружественное поведение» в отношении военных стран НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

