Путин рассказал о своих отношениях с Макроном
Президент России Владимир Путин заявил, что продолжает контакты с коллегами с помощью телефонной связи, в том числе и с главой Франции Эммануэлем Макроном, сообщает «РЕН ТВ».
«Мы поддерживаем контакты по телефону и он, как известно, и после начала специальной военной операции в Москву приезжал с визитами», — заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии в Минске.
Ранее Макрон заявил, что российские самолеты и корабли проявляют «недружественное поведение» в отношении военных стран НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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