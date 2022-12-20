Путин рассказал о своих отношениях с Макроном

Президент России Владимир Путин заявил, что продолжает контакты с коллегами с помощью телефонной связи, в том числе и с главой Франции Эммануэлем Макроном, сообщает «РЕН ТВ».

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«Мы поддерживаем контакты по телефону и он, как известно, и после начала специальной военной операции в Москву приезжал с визитами», — заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии в Минске.

Ранее Макрон заявил, что российские самолеты и корабли проявляют «недружественное поведение» в отношении военных стран НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПрезидентФранцияЭммануэль МакронВладимир Путин
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