Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов вместе с Москвой стоять на страже миропорядка

Он отметил, что Китай и Россия являются добрыми соседями и надёжными партнёрами.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин готов вместе с Москвой охранять основанный на международном праве миропорядок, а также решительно отстаивать моноцентричную международную систему.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что начало встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина ориентировочно запланировано на 16:30 по московскому времени, сообщает НСН.

