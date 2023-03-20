Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов вместе с Москвой стоять на страже миропорядка
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший с государственным визитом в Москву заявил, что рад по приглашению президента РФ Владимира Путина вновь приехать на российскую землю, сообщает ТАСС.
Он отметил, что Китай и Россия являются добрыми соседями и надёжными партнёрами.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин готов вместе с Москвой охранять основанный на международном праве миропорядок, а также решительно отстаивать моноцентричную международную систему.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что начало встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина ориентировочно запланировано на 16:30 по московскому времени, сообщает НСН.
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