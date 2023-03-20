Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов вместе с Москвой стоять на страже миропорядка

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший с государственным визитом в Москву заявил, что рад по приглашению президента РФ Владимира Путина вновь приехать на российскую землю, сообщает ТАСС.

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Он отметил, что Китай и Россия являются добрыми соседями и надёжными партнёрами.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин готов вместе с Москвой охранять основанный на международном праве миропорядок, а также решительно отстаивать моноцентричную международную систему.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что начало встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина ориентировочно запланировано на 16:30 по московскому времени, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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