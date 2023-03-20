В Кремле назвали время начала встречи Путина и Си Цзиньпина
Начало встречи российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина ориентировочно запланировано на 16:30 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, сегодня лидеры проведут беседу один на один, она продолжится за неформальным обедом.
Лидер Китая Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина 20 марта посетит Россию. Это будет его первый зарубежный визит после переизбрания председателем КНР в третий раз. В Кремле стороны намерены обсудить экономическое сотрудничество, украинский кризис, мировые угрозы и вызовы. После поездки в Москву Си Цзиньпин может провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источник.
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