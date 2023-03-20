В Кремле назвали время начала встречи Путина и Си Цзиньпина

Начало встречи российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина ориентировочно запланировано на 16:30 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня лидеры проведут беседу один на один, она продолжится за неформальным обедом.

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Лидер Китая Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина 20 марта посетит Россию. Это будет его первый зарубежный визит после переизбрания председателем КНР в третий раз. В Кремле стороны намерены обсудить экономическое сотрудничество, украинский кризис, мировые угрозы и вызовы. После поездки в Москву Си Цзиньпин может провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источник.

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ФОТО: РИА Новости
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