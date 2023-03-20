В Кремле назвали время начала встречи Путина и Си Цзиньпина

Начало встречи российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина ориентировочно запланировано на 16:30 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня лидеры проведут беседу один на один, она продолжится за неформальным обедом.