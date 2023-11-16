Си Цзиньпин выразил уверенность в «светлом будущем» отношений между Пекином и Вашингтоном
Глава Китая Си Цзиньпин во время встречи с американским коллегой Джо Байденом, которая состоялась в Сан-Франциско, заявил об уверенности в светлых перспективах двусторонних отношений Пекина и Вашингтона, сообщает Центральное телевидение КНР.
«Я твердо уверен в том, что будущее китайско-американских отношений светлое», — сказал китайский лидер. По его словам, стороны придерживаются принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. При этом Си Цзиньпин указал, что Китай и США придерживаются разных путей развития, имеют разную культуру, историю, социальную систему.
По словам лидера КНР, возможный конфликт между двумя странами привел бы к «невыносимым последствиям», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru