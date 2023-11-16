Байден назвал Си Цзиньпина диктатором после встречи в Сан-Франциско

«Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит коммунистической страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей», — сказал президент США.

Об этом Байден заявил спустя несколько часов после встречи со своим коллегой в Сан-Франциско. Передед беседой главы государств пожали друг другу руки.

При этом Си Цзиньпин во время встречи с Байденом заявил об уверенности в светлых перспективах двусторонних отношений Пекина и Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

