В НАТО допустили переброску 800 тысяч солдат через ФРГ к границе России
Германия в случае конфликта с Россией может стать центральным плацдармом НАТО, заявил глава Объединенного командования поддержки и обеспечения альянса Александр Зольфранк. Об этом он рассказал на конференции бундесвера, передает газета Die Zeit.
«В кратчайшие сроки до 800 тысяч военнослужащих и их техника из разных стран НАТО могут быть переброшены через Германию на восточный фланг», — отметил Зольфранк.
По его словам, в Североатлантическом альянсе понимают, что если развертывание их сил задержится либо они прибудут нескоординированно, то сдерживание РФ окажется неудачным.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев обратил внимание на призыв премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона готовиться к долгосрочной изоляции РФ, который подтверждает, что европейские члены НАТО готовятся к войне с Россией.
